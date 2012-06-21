У Запоріжжі питання оплати за житлово-комунальне господарство є дуже актуальним, тож місту був потрібний механізм оперативного прийому та обробітку заявок. Створена в Запоріжжі кілька років тому служба «15-80» перестала відповідати вимогам сьогодення: заявки приймалися тільки по телефону, жителі не могли самостійно відслідкувати їх проходження, публікувати до них фотоматеріали, мати фотопідтвердження їх виконання тощо.
Саме тому, за даними директора КП «Центр управління інформаційними технологіями» Юрія Орешкіна, з початку поточного року в Запоріжжі відкрили новий інформаційний портал і програмне забезпечення служби «15-80». Зараз за новою системою працюють майже всі комунальні підприємства міста. Повністю відмовляться від використання старої системи протягом березня-квітня 2017 року. Зразу відключити стару систему служби «15-80» Запорізького КП «Основаніє» — неможливо, бо це заблокує роботу комунальних підприємств з приймання та обробітку заяв з питань ЖКГ.
До особливостей нової системи можна віднести можливість запоріжців самостійно створювати заяву-звернення через веб-портал контакт-центру «15-80», наявність «власного кабінету» на веб-порталі, можливість відслідковувати хід виконаня заявки в режимі on-line тощо. За даними Юрія Орешкіна, немалим плюсом нової системи є можливість забезпечити ефективний захист персональних даних запоріжців. Стара система служби «15-80» мала тут певні недоліки, якими могли скористатися окремі недоброзичливі громадяни та отримати доступ до конфіденціальних даних. Впровадження нової системи дозволило цього позбутися.