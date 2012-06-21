У Запоріжжі стартувала програма щодо квіткового озеленення, започаткована міським головою Володимиром Буряком. Уперше на вулицях з’являться оригінальні квіткові конструкції: арки, серця, дерева, парасольки, метелики тощо.
Нові квіткові конструкції прикрасять Вознесенівський, Дніпровський, Олександрівський і Шевченківський райони Запоріжжя. Усього встановлять 18 конструкцій і п’ять композицій «Водоспад». На площі Поляка розмістять вісім нових бетонних квіткових вазонів, з’являться й нові підвісні вазони.