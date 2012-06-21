На Запоріжжі презентовано благодійний проект «Допомога йде». У заході взяли участь голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, командуючий оперативного командування «Схід» генерал-лейтенант Сергій Наєв, народний депутат України Ігор Артюшенко, директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Вікторія Клименко, координатор проекту «Допомога йде» офіцер ВЦВС оперативного командування «Схід» Борис Кутовий.
Головна мета проекту «Допомога йде» полягає в тому, щоб закріпити за кожною лікарнею Донеччини й Луганщини, яким бракує медперсоналу, висококваліфікованих фахівців з медзакладів інших міст і областей України. Це дасть можливість ефективно проводити лікувально-профілактичні заходи з надання необхідної меддопомоги мешканцям регіону, профілактики захворювань. Військовослужбовці беруть участь у реалізації проекту, надають гуманітарну допомогу лікувальним закладам.
— Запоріжці, підтримавши цей унікальний проект, у черговий раз показали, що вони — єдина сила, патріоти, відіграють важливу роль у суспільно-політичному житті всієї країни, — сказав Сергій Наєв. — У так званій «сірій» зоні неможливо надати кваліфіковану меддопомогу в повному обсязі. Тому Запорізька область підтримує лікарні Донбасу, надає медобладнання та кваліфікованих медичних працівників. А ще кожна лікарня Запорізької області прийматиме на обстеження й лікування постраждалих від збройного конфлікту. Особливу увагу приділятимуть дітям. Сподіваюся, до цього проекту долучаться не лише Дніпропетровська та Запорізька області, а й інші великі міста та регіони України, бо цей проект об’єднав військових, волонтерів, медиків та владу.
На сьогодні у запорізьких лікарнях медичну допомогу отримали понад 5 тисяч переселенців та мешканців з зони проведення АТО. Зараз у кожній запорізькій лікарні знаходиться до десяти таких пацієнтів. Запорізький регіон готується прийняти перших маленьких пацієнтів, яких привезуть на лікування з Донбасу.