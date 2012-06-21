Перший заступник голови Запорізької ОДА Дмитро Давтян та начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Артур Бойко зустрілися з Надзвичайним і Повноважним послом Естонської Республіки в Україні паном Гертом Антсом. Сторони обговорили низку питань, що становлять обопільний інтерес для Естонії та України. Йшлося про стан і перспективи довгострокових економічних взаємин та культурно-освітнє співробітництво.
– Це мій перший візит до Запоріжжя,– розповів пан Герт Антсу.– Багато чув про ваше місто та регіон загалом. Хотів би почути, наскільки реально розпочати нові проекти, труднощі інвесторів, які вперше приходять до вас.
У свою чергу, Дмитро Давтян зазначив, що готовий докласти усіх зусиль для налагодження торговельних, економічних, культурних та інших зв’язки з Естонією, створення так званого «зеленого коридору» для інвесторів.
– У нас є інвестиційний паспорт регіону, тож ми готові до співпраці,– зазначив він.– Маю надію, попереду в нас буде чимало спільних проектів.
Особливу увагу естонські дипломати приділили запорізькому аеропорту. Пан Герт Антсу зазначив, що було б непогано, аби в Запорізькій області з’явилося місто-побратим. Що стосується економічних відносин між Естонською Республікою і Запорізькою областю, станом на кінець 2016 року обсяг іноземних інвестицій з Естонії становив 30,12 мільйона доларів США, 99,87% з них інвестовані в промисловість. Естонія та Україна підпишуть меморандум для реалізації проекту «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE). Загальна вартість проекту становить 5,7 мільйона євро. Проект посилює українсько-європейську програму упровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в нашій країні восени минулого року.