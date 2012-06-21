Вперше у Запоріжжі на аеродромі «Мокра» стартував відкритий чемпіонат України з вертолітного спорту. Чемпіонат приурочено до 70-ї річниці від дня першого вильоту літака Ан-2 та 110-річчя підприємства АТ «Мотор Січ».
В урочистому відкритті взяли участь заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін, голова облради Григорій Самардак, Запорізький міський голова Володимир Буряк і президент АТ «Мотор Січ», народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв.
Два попередніх чемпіонати відбувалися на аеродромі «Коротич» (м.Харків). У Запоріжжі подібний чемпіонат проводиться вперше. Цього року в ньому беруть участь три команди з Запоріжжя, Харкова та Вінниці.
Програма цьогорічного чемпіонату передбачає видовищні змагання вертольотів Мі-2, а також виставку та демонстраційні польоти авіаційної техніки. Також під час заходу презентували перший український гелікоптер «Надія».
За словами президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, щоб створити перший український гвинтокрил, знадобилося 10 років.
«Сьогодні ви стоїте перед першим українським вертольотом,– відзначив він.–Ми дали йому назву «Надія». Це наша надія на розвиток країни, на розвиток високих технологій. І наша надія, що цей вертоліт буде мати багато модифікацій: і для патрулювання доріг, і для моніторингу трубопроводів і газопроводів, і для оборонних цілей, і для сільського господарства, і для пасажирів. В Україні сьогодні покладено старт нової індустрії».