Запорізьку область з робочою поїздкою відвідала делегація Центрального офісу Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на чолі фахівця з розвитку громад, заступника міжнародного менеджера Проекту Олени Рудіч. Гостей зустрічали заступник голови Запорізької ОДА Зінаїда Бойко та начальник управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності ОДА Артур Бойко. Обговорили питання подальшої участі Запорізької області у вищезгаданому Проекті, шляхи розвитку запорізьких громад, підготовку до міжрегіональної конференції з децентралізації, яку заплановано провести в Запорізькій області у червні.
Як зазначила Зінаїда Бойко, в області Проект реалізується з 2008 року і вже має реальні позитивні результати.
— Ми отримали надійних партнерів та помічників, — впевнена посадовець. — Більша частина районів залучена до реалізації Проекту розвитку та поліпшення інфраструктури. Нині в області швидкими темпами об’єднуються громади, які працюють з Проектом і відчувають поліпшення на місцях. Від наших партнерів отримуємо підтримку, рекомендації, методологічну допомогу та матеріальні кошти на розвиток. Ця допомога для нас є дуже затребуваною.
За даними Олени Рудіч, Запорізька область серед інших регіонів, залучених до Проекту, перебуває серед передовиків. Тому Запоріжжя стане майданчиком для проведення міжрегіональної конференції з децентралізації, на яку планується зібрати 10 регіонів України: Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Тернопільську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську та Житомирську області.
— Нам дуже важливо заручитися вашою підтримкою у проведенні цього масштабного заходу, а також використати ваш досвід як приклад для інших областей, — зазначила вона. — Запорізький регіон завжди був надійним партнером і активним прихильником реалізації багатьох програм та проектів. З наступного року передбачається, основний напрям програм стосуватиметься розвитку сфери енергоефективності, малого підприємництва, розвитку територій.