За результатами загальнодержавного економічного ранжування суб’єктів господарювання комунальне підприємство «Аптечне об’єднання «Фармація» Запорізької облради отримало звання «Лідер року—2017» серед державних та комунальних підприємств країни. Генеральний директор «Фармації» Ірина Добренька додає, що підприємство посіло перше місце у номінаціях «Результативність та рентабельність» і «Ділова активність».
Рейтинги суб’єктів господарювання створюються на підставі офіційних даних фінансової звітності. Такий результат отримано завдяки наполегливій роботі колективу підприємства, який кілька останніх років працює стабільно і прибутково.
— Це дає змогу своєчасно виплачувати зарплатню, розраховуватись із постачальниками та сплачувати податки, інвестувати в розвиток підприємства, — зазначає Ірина Добренька. — А також витримувати фінансові навантаження, пов’язані з обслуговуванням пільгових категорій населення, участю в урядовій програмі «Доступні ліки» та забезпечувати лікувальні заклади регіону спеціальною групою препаратів. Бо всі ці види діяльності потребують обігових коштів.
Керівники Запорізької обласної влади привітали колектив комунального підприємства «Фармація» з визнанням його досягнень на загальнодержавному рівні й висловили впевненість у його подальших успіхах.
— Бажання і, головне, вміння працювати на результат підвищує ефективність комунального підприємства, власником якого є запорізька громада, — каже перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков. — Завдяки вдалому менеджменту, професійності колективу «Фармація» цілком виправдовує свою функцію, гарантуючи забезпечення населення ліками, розширення мережі та збільшення товарообігу.
ДОВІДКА «УК»
Доходи КП «Аптечне об’єднання «Фармація» Запорізької обласної ради за результатами першого півріччя 2017 року становили 28,616 мільйона гривень, збільшившись на 10,573 мільйона до запланованих 18,043. Порівняно з першим півріччям 2016 року доходи підприємства зросли на 66 відсотків.