Запорізька область отримає субвенцію з держбюджету на соціальне життло для дітей сиріт. За даними заступника голови Запорізької ОДА Едуарда Гугніна цю субвенцію спрямують на будівництво, капремонт, реконструкцію малих групових будинків, будівництво чи придбання житла для дитбудинків сімейного типу, соцжитла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки. Обсяг субвенції обласним бюджетам становить 277 млн 726,7 тис грн., з них Запорізькій області виділено 18 млн 664 тис грн.
За інформацією начальника Служби у справах дітей Антоніни Матвеєвої, на обліку територіальних служб у справах дітей перебуває 3754 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. У сім’ях громадян проживає 3303 дітей. У черзі на отримання житла перебуває до 1,5 тисячі осіб цієї категорії.
ДОВІДКА «УК»
Минулого року в Запорізькій області створено 18 прийомних сімей, куди влаштовано 49 дітей. Зараз в області діє 201 прийомна сім’я, де виховують 405 дітей. В області також проживає дев’ять прийомних сімей з 15 дітьми внутрішньо переміщених осіб. Державну соціальну допомогу за принципом «гроші ходять за дитиною» отримує 210 прийомних сімей (420 дітей). З урахуванням дитбудинків сімейного типу, які переселилися із зони АТО, зараз в області є 31 дитбудинок сімейного типу, де проживає 199 дітей.