Промисловий комплекс Запорізької області демонструє цього річ зростання обсягів виробництва порівняно з минулорічними показниками на 7,5 відсотка. Щоправда, за офіційними даними департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА, у травні цього року обсяги промислового виробництва зменшилися проти попереднього місяця на 2,7 відсотка, тоді як проти травня 2016 року зросли на 14,4 відсотка. Зниження рівня промислового виробництва у травні обумовлене спадом на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів (на 4,9 %).
Зростання обсягів промислового виробництва в поточному році забезпечили такі галузі: переробна промисловість (на 6%), постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря (17,6 %), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (24,7%), виробництво коксу та продуктів нафтопереробки (10,2%), хімічних речовин і хімічної продукції (27,9%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (11,3%), машинобудування (8,4%), металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (2,1%).
Загалом промисловими підприємствами області за січень—квітень 2017 року реалізовано продукції (товарів, послуг) на понад 63 мільярди гривень (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору).