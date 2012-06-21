Відкритий конкурс фольклорних колективів «Запорізька спадщина» зібрався у Палаці культури «Титан» задля збереження, розвитку, пропагування традицій народної творчості. Організували його департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА і обласний методичний центр культури і мистецтва. У конкурсі взяв участь 21 фольклорний колектив із Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара, Токмака, Вільнянського, Василівського, Запорізького, Мелітопольського, Михайлівського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського, Приморського, Пологівського та Якимівського районів.
Конкурсну програму було представлено в чотирьох номінаціях. Серед учасників — носії «Степового розспіву Запорізького краю» — елементу нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, внесеного цього року до переліку та просування до Національного реєстру України та міжнародних списків ЮНЕСКО. Це — народний фольклорний колектив «Надвечір’я» Кам’янсько-Дніпровського районного будинку культури (керівник Ганна Трошина), народний фольклорний ансамбль «Веснянка» Данилоіванівського сільського будинку культури Мелітопольського району (Тетяна Сергєєва) і народний фольклорний колектив «Токмачаночка» Малотокмачанського сільського будинку культури Токмачанської ОТГ Оріхівського району (Ганна Левченко).
Виступи конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі на чолі з викладачем-методистом, головою циклової комісії музичної літератури Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди Тетяною Новохатською. Особливу увагу члени журі приділили автентичності, новизні репертуару, майстерності виконання, сценічній культурі, відповідності сценічного костюма, оригінальності музичного супроводу та цілісності сценічного втілення обрядового дійства.
У номінації «Краще виконання місцевого пісенного фольклору» (до 17 років включно) переміг зразковий фольклорний колектив «Родослав» Енергодарського міського палацу культури «Сучасник» (заслужений працівник культури України Володимир Синиченко). У цій номінації (понад 18 років) — народний фольклорний колектив «Надвечір’я» Кам’янсько-Дніпровського районного будинку культури (Ганна Трошина). Номінації «Краще виконання фольклорно-обрядової картинки» — ансамбль народної пісні «Колорит» ради ветеранів праці міста Енергодара (Людмила Порічна) і народний болгарський фольклорно-етнографічний колектив «Вайсал» Лозуватського сільського клубу Приморського району (Ірина Кара).
По закінченні конкурсу відбувся обласний практикум для керівників фольклорних колективів, у якому взяли участь майже 30 керівників фольклорних колективів, представників районних методичних структур та інші фахівці.