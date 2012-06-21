Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, гречку зібрали з площі 455 гектарів за врожайності 9,8 ц/га. Просо — з площі 2 тисячі гектарів за врожайності 17,2 ц/га. Цього року гречку планують зібрати з площі 1,6 тисячі гектарів, проса — з 5,2 тисячі гектарів.
Загалом в Україні зернових та зернобобових культур зібрано 36,4 мільйона тонн із 9,5 мільйона гектарів (65% від прогнозованих 14,6 мільйона за врожайності 35,6 ц/га. Серед них ранніх — 36,4 мільйона тонн зерна з 9,4 мільйона гектарів (98% від 9,7 мільйона гектарів за середньої врожайності 38,5 ц/га). Запорізька область, за даними Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, завершила збирання ранніх зернових та зернобобових культур з таким результатом: у всіх категоріях господарств регіону намолочено 2 мільйони 830 тисяч тонн зерна (у 2016 році — 2 мільйони 473 тисячі) за середньої врожайності 31,6 ц/га. Найвищу врожайність ранніх зернових отримано у Більмацькому районі (40,2 ц/га), Гуляйпільському (39,8 ц/га) та Розівському (39,1 ц/га).