Агрометеорологічні умови протягом червня були малосприятливими для вегетації майже всіх сільгоспкультур. Середньомісячна температура повітря в Запоріжжі була на 1—2º вищою за норму. Високі температури призвели до того, що в озимих і ярих зернових і зернобобових культурах раніше, ніж зазвичай, зерно повністю достигло. Тож у господарствах області триває їх збирання. У цьому році запорізькі аграрії планують скосити та обмолотити збіжжя на площі 857 тисяч гектарів.
За даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, в області обмолочено 54 тисячі гектарів ранніх зернових і зернобобових культур (у 2016-му — 26 тисяч ), намолочено 140 тисяч тонн зерна нового врожаю. Середня врожайність на сьогодні становить 26,2 центнера з гектара, зокрема озимої пшениці — 26,8 , озимого ячменю — 31,7, ярого ячменю — 26,8 , гороху — 22,2. Також розпочали збирання озимого та ярого ріпаку, який скошено та обмолочено на площі 1,9 тисячі гектарів із середньою врожайністю 19,9 ц/га.
Середня врожайність ранніх зернових і зернобобових на 6 центнерів з гектара нижча, ніж торік. Нині врожайність вища, ніж у середньому в області: озимої пшениці в Приморському — 38,2 ц/га, Кам’янсько-Дніпровському — 31,7 ц/га та Михайлівському районах — 30,2 ц/га. Озимого ячменю в Пологівському районі — 44,2 ц/га, Приморському — 43,2 ц/га і Більмацькому — 41,2 ц/га. Ярого ячменю в Новомиколаївському районі — 36,3 ц/га, Великобілозерському — 32,4 ц/га та Приморському — 30,0 ц/га. Гороху в Кам’янсько-Дніпровському районі — 27,1 ц/га, Чернігівському — 26,3 ц/га та Михайлівському — 25,9 ц/га.