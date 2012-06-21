Запорізьку обласну школу вищої спортивної майстерності повністю укомплектовано на 2017 навчальний рік. За даними начальника управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталії Власової, до ЗОШВСМ увійшли 27 тренерів-викладачів та 103 спортсмени. Це дасть змогу ефективно проводити навчально-тренувальний процес, щоб високо тримати планку місцевих майстрів.
Добре знані в Україні запорізькі боксери, які здобули перемогу на рингу боксерського клубу «Бойові рукавички», де завершився 40-й міжнародний турнір з боксу пам’яті Миколи Яценка. У ювілейних змаганнях взяла участь майже сотня спортсменів з України та Молдови. Попри солідну конкуренцію, у чотирьох вагових категоріях перемогли саме запоріжці. Кращим у ваговій категорії до 56 кг став вихованець ШВСМ Сергій Бєляєв. Микита Нестеренко виборов «золото» в категорії до 91 кг, здолавши у фіналі Артема Усика з Кременчука. Андрій Курта у ваговій категорії до 81 кг, незважаючи на погане самопочуття через високу температуру, зумів виграти у досвідченого суперника — члена команди «Українські отамани» Максима Коца (Харків), а вихованець Артура Беладзе Станіслав Батій у ваговій категорії до 60 кг показав блискучу підготовку, вигравши технічним нокаутом в Івана Сиволоба з Дніпра. Саме Батія визнано найкращим боксером турніру.
Володарем спеціального призу за найкращу техніко-тактичну підготовку став Максим Коц, призом «За волю до перемоги» нагороджено Владислава Батяжевського, кращим рефері турніру став Олександр Власенко. Переможців в індивідуальних номінаціях відзначили призами та грошовими преміями Української ліги боксерських клубів, Запорізької міської федерації боксу, клубу «Хорта» та Запорізької міськради.
Серед найкращих були запоріжці й на XIII Всеукраїнському турнірі з боксу серед юніорів 2001—2002 та молоді 1999—2000 років народження, присвяченому пам’яті майстра спорту з боксу Валерія Синельщикова. Цей турнір відбувався за участі найкращих спортсменів Києва, Харкова, Дніпра, Павлограда, Херсона та Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Гуляйполя Запорізької області.
Вдалим виступам на вітчизняній та міжнародній арені сприяє хороша юніорська база. Торік юні запорізькі боксери вибороли понад 50 медалей різного гатунку. За даними фахівців департаменту спорту і молоді Запорізької міськради, вихованці місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибороли 21 золоту, 25 срібних і шість бронзових медалей на виїзних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також юні спортсмени привезли по сім золотих, срібних та бронзових медалей з чемпіонату України з боксу. Прикметно, що на підтримку та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл Запоріжжя торік з місцевого бюджету надано 4,5 мільйона гривень зокрема на закупівлю сучасного спортінвентарю.