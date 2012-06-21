Український державний фонд підтримки фермерських господарств оголосив проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам». На це передбачено 65 мільйонів гривень. Із них, за повідомленням департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, між фермерськими господарствами Запорізької області будуть розподілені майже 3,5 мільйона гривень. Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тисяч гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до п’яти років.
Спочатку регіональні комісії Укрдержфонду з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, приймуть заявки і документи від фермерських господарств для участі в конкурсному відборі та сформують відповідні реєстри. Далі конкурсна комісія Укрдержфонду з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам проведе конкурсний відбір фермерських господарств на право одержання фінансової підтримки згідно з визначеними критеріями та формами.