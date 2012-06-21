Запорізька команда «АРПІ-Запоріжжя» стала переможцем традиційного 8-го Всеукраїнського турніру з міні-футболу на приз заслуженого тренера України Валерія Водяна, що відбувся в Одесі. У турнірі взяли участь чотири команди з другої, першої й екстра-ліги.
У фінальному матчі команда «АРПІ-Запоріжжя» зустрілася з командою «МКВ» і в запеклій боротьбі перемогла по пенальті 4:3 (основний час завершився з рахунком 2:2), здобувши свій перший офіційний трофей–Кубок Валерія Водяна.
Минулого сезону команда-переможець вдало гралана кількох фронтах: в чемпіонаті другої ліги, першості області та Всеукраїнському фіналі аматорської ліги. У новому сезоні команда виступить уже в першій лізі національного чемпіонату. Наразі колектив почав тренування під керівництвом нового головного тренера,заслуженого майстра спорту України Олега Зозулі. З обласного бюджету на розвиток команди «АРПІ-Запоріжжя» виділено мільйон гривень.