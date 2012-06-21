Завершується напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. Маркетинговий 2016/2017 рік став непростим випробуванням для селян Запорізької області. Підсумки роботи аграріїв багато в чому залежали від погодних умов, які часто підносили неприємні сюрпризи. Дефіцит вологи в осінньо-зимовий, весняно-літній періоди, заморозки у повітрі й на поверхні ґрунту, а також опади у вигляді снігу 18—20 квітня створили складні умови для проведення сівби ярих і відновленої вегетації озимих культур. Поєднання природних явищ і несприятливої фінансово-економічної ситуації в більшості господарств області призвело до подорожчання вартості весняно-польових робіт в 1,3 раза порівняно з минулим роком.
На цьому погодні випробування не завершилися: норму опадів на всій території області було перевищено у квітні. Найспекотнішою стала третя декада червня, максимальна температура повітря впродовж якої сягала 30—350. У першій декаді липня на всій території області пройшли дощі, місцями сильні, які супроводжувались грозами, шквалами і градом. Кількість опадів відповідала 142—267% декадної норми. Зливи, град та посилення вітру спричинили місцями пошкодження посівів сільгоспкультур. Збирання зернових було призупинено.
Але терпіння, професіоналізм і працьовитість селян дали змогу з упевненістю говорити про успіхи в галузі рослинництва. За офіційними даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, цьогоріч аграрії намолотили 2 мільйони 940 тисяч тонн зерна за середньої врожайності 31,9 центнера з гектара. Це найвищий показник обсягу виробництва зернових та зернобобових культур в області за всю історію незалежної України (більше було намолочено тільки в 1990 році — 3 мільйони 94 тисячі тонн).
Найбільшого приросту за цей період досягнуто у валовому зборі озимої та ярої пшениці, які мають пріоритетне значення для зміцнення продовольчої безпеки регіону. Валовий збір її становив 2114 тисячі тонн, що на 20% більше, ніж торік. Запорізькі хлібороби посіли третє місце за валовим збором пшениці в Україні після Одеської (2,3 мільйона тонн) і Харківської (2,2 мільйона) областей.
Найбільший внесок у врожай зернових і зернобобових зробили аграрії Бердянського району (намолочено 174,4 тисячі тонн зерна), Пологівського (164,1), Більмацького (148) і Приазовського (майже 146,2 тисячі тонн). Найвищої врожайності зернових і зернобобових культур досягли аграрії Більмацького району — 43,3 центнера з гектара, Великобілозерського — 42,6, Розівського — 39, Гуляйпільського району — 38,9 центнера з гектара.
Не менш вагомий цьогорічний урожай соняшнику. Валове виробництво цієї культури становить 835 тисячі тонн за середньої врожайності 14,9 центнера з гектара.
Таких результатів запорізькі сільгоспвиробники досягли завдяки впровадженню сучасних технологій, використанню насіння високих репродукцій, якісному виконанню всього комплексу агротехнічних заходів, застосуванню рекомендацій науки, наполегливій праці, самовідданості, професіоналізму і вмінню знаходити вихід із найскладніших ситуацій.