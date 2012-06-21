З нового навчального року запорізькі школярі зможуть самостійно обирати, яким видом творчості, діяльності займатися. Зі слівзаступника начальника управління департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Валентини Хіврич,Міносвіти та науки України оновило понад 40 навчальних програм для учнів 5-9 класів. Зміни стосуються трудового навчання, фізкультури та основ здоров'я. За новими програмами дівчата та хлопці більше не будуть розділятися за гендерною ознакою. Кожна дитина самостійно зможе обрати для себе заняття на уроці, розвивати власну творчість і зжібності.
«Загальна середня та дошкільна освіта впроваджують нововведення й оновлені програми»,–розповідає Валентина Хіврич. – У контексті Концепції «Нової української школи» освітня установа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані під час навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій.
Стосовно конкретних змін, наприклад, вукраїнській мовіусі творчі роботи тепер матимуть виразне практичне спрямування. Діти писатимуть твори на теми не «відірвані» від реального життя, зокрема з фінансової грамотності чи екологічної безпеки. В украї-нській літературіперерозподілили кількість годин на вивчення творів. Експерти представили також варіант для синхронізованого вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. У межах програми«Основи здоров’я»учні більше дізнаються про безпечну поведінку в Інтернеті, зокрема в соцмережах. В інформатиці учні вивчатимуть комп’ютерну графіку, текстовий процесор, створення веб-ресурсів. Додано 3D-графіку та основи бази даних.
ДОВІДКА «УК»
За даними департаменту освіти і науки Запорізької ОДА нині всі школи області готові до нового навчального року. Першого вересня працюватимуть 563 школи, де навчатиметься 159,6 тисячі учнів(на тисячу школярів більше,ніж минулого року). Нового навчального року 117 закладів приймуть на навчання до 300 дітей з особливими потребами. Також працюватиме 519 дошкільних навчальних закладів, які приймуть 57,7 тисячі дітей.