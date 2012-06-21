До Нового року Ларисі Тарасенко із села Відрадного Запорізького району місцева влада вручила ключі від квартири. Лариса перебувала на первинному обліку служби у справах дітей Запорізької райдержадміністрації як дитина-сирота. З 2001 року вона навчалась у Новомиколаївській загальноосвітній школі-інтернаті, потім у Центрі професійно-технічної освіти здобула спеціальність «маляр-штукатур». У 2013 році народила сина.
Жінка з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і, згідно з рішенням виконкому Августинівської сільради, її три роки тому взяли на квартирний облік. У нинішньому районна та обласна влада придбала для неї за 170 тисяч гривень однокімнатну квартиру у Відрадному. Ключі вручили очільники області і району. Вітали щасливу власницю нового житла голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутати облради Едуард Гугнін та Денис Коротенко.
Загалом для розв’язання проблеми із забезпеченням житлом таких людей ухвалили обласну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016—2018 роки. На її реалізацію з обласного бюджету надано 966,1 тисячі гривень. На ці кошти вже придбали житло для 11 дітей-сиріт із Приморського, Приазовського, Якимівського, Запорізького, Новомиколаївського районів, міст Мелітополя та Бердянська.