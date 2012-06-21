На площі Запорізькій відбулася урочиста зустріч місцевих спортсменів – учасників ХХІІІ Дефлімпійських ігор у м. Самсун, Туреччина.
У літніх Дефлімпійських іграх взяли участь понад 3500 спортсменів з порушеннями слуху 97 країн світу, які змагалися за 221 комплект нагород. Українська національна дефлімпійська збірнабула однією з найчисельніших: 217 спортсменів з 16 видів спорту, з яких шестеро – вихованці запорізького спорту.
За підсумками цьогорічної Дефлімпіади збірна України завоювала 99 нагород, серед яких 21 золота, 42 срібних і 36 бронзових медалей, перевершивши результат чотирирічної давності на 11 нагород. Українські спортсмени стали переможцями у восьми видах спорту із 21, які були представлені на іграх у Туреччині. Такий результат вивів Україну на друге місце серед 90 країн-учасниць ігор.
Із Запорізької області у змаганнях взяли участь спортсмени з боулінгу Сергій і Людмила Трубіни, Олена Болтовніна, тхеквондо – Олексій Дюжев, Тетяна Єремеєва та Інна Арбузова. Запорізькі боулінгісти дефлімпійської привезли три медалі: срібну та дві бронзові.
– Ми вітаємо та пишаємося нашими запорізькими спортсменами – переможцями ХХІІІ Дефлімпійських ігор,–зазначила начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова.– Ви гідно захищали честь України. Тож обласна влада виділила кошти на преміюванняпереможців, які ви отримаєте на День фізичної культури та спорту 5вересня 2017 року.