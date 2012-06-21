Відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної України, лідера міжнародного дефлімпійського руху, на ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри, які триватимуть по 31 липня 2017 року в Туреччині (м. Самсун). Національна дефлімпійська збірна України уперше за дефлімпійську історію є найбільшою – 290 осіб. Спортсмени-дефлімпійці України візьмуть участь у 18 видах спорту.
За повідомленням Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької ОДА, запоріжці в складі збірної команди представляють шість спортсменів у двох видах спорту: тхеквондо – Інна Арбузова, Олексій Дюжев, Тетяна Єремеєва і боулінг – Сергій Трубін, Олена Болтовніна, Людмила Трубіна. Всього у головних дефлімпійських змаганнях візьмуть участь п'ять тисяч спортсменів, які не чують або з порушеннями слуху із 109 країн світу. Дефлімпіада-2017 представлена 21 видом спорту: 16 індивідуальних та п’ять командних видів спорту.