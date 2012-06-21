Так, Запорізький академічний обласний театр юного глядача завершив сезон благодійною акцією, а загалом показав 311 вистав, які переглянули 47481 глядач. Прем’єрними стали «Апельсинова принцеса», «Танго» та «Казкова Україна». Театр працював не тільки в обласному центрі, а й регулярно виїздив у райони області, створюючи жителям справжнє свято.
Театр для молоді також взяв участь у багатьох фестивалях та конкурсах. Зокрема, за постановку вистави «Двоє на гойдалках» Геннадій Фортус нагороджений дипломом «Алмазний Дюк» Міжнародного фестивалю-конкурсу ім. Дюка де Рішельє.
Майже на кожну вечірню виставу приходять гості з військових частин, а діти учасників АТО відвідують ранкові дитячі постановки. Під час святкування Дня театру бійці, що завітали до колективу, спілкувалися з артистами. Митці також здійснили поїздку до Маріуполя, де глядачами концертної програми стали бійці 23-го Запорізького батальйону територіальної оборони.
До завершення сезону Театр юного глядача підготував для глядачів соціальну акцію — квитки на всі вистави можна було придбати за низькими цінами.
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г. Магара теж завершує свій 88-й театральний сезон соціальною культурною програмою — до 30 червня на кращі вистави з репертуару можна придбати квитки за зниженою ціною. Цей заклад культури брав активну участь у численних обласних заходах патріотичного спрямування, зокрема до річниці Незалежності України відбулася прем’єра театралізованого модерн-концерту «Єднаймося під прапором Свободи!», спільно з обласним центром патріотичного виховання провели обласний конкурс творчої молоді «Спадщина». Протягом сезону гостями театру стали переселенці, військовослужбовці — на виставах і заходах у театрі побували тисячі глядачів пільгових категорій.