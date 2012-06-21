Випробування першого запорізького трамвая, зібраного в майстернях КП «Запоріжелектротранс», проходять поки що без пасажирів — такі вимоги правил техніки безпеки. Курсує він між трамвайним депо та зупинкою залізничного вокзалу «Запоріжжя-1». За словами начальника служби рухомого складу КП «Запоріжелектротранс» Олега Переверзєва, зібраний трамвай має так від’їздити 50 годин. Після цього фахівці спеціалізованого інституту обстежать його й у разі виявлення недоліків змусять їх усунути. Наступний етап — 20 годин випробувань на лінії з пасажирами, після чого спецкомісія перевірить рухомість і видасть документи, які підтверджуватимуть готовність до роботи.
«Ці трамваї зі зміненим корпусом, низькою підлогою, тобто пристосовані для проїзду людей з обмеженими можливостями», — пояснює директор трамвайного депо Олександр Горохов і додає, що вагони обладнають сучасною системою управління, новітньою гальмовою системою. Цьогоріч планують зібрати чотири машини, а всього отримали ліцензію на 50.
«Перший пішов! — коментує подію Запорізький міський голова Володимир Буряк. — Коли з’явилась ідея збирати трамваї тут, у Запоріжжі, багато хто в це не вірив. А в нас вийшло. І це не старого типу трамваї, а економічні, екологічні, енергоефективні. Одне слово, програма працює й набирає обертів. Гадаю, запорізький досвід і наші виробничі потужності знадобляться колегам з інших міст України».
Багато українських міст бажають налагодити збирання трамваїв у себе, однак, на думку Володимира Буряка, у них нема необхідної виробничої бази, як у Запоріжжі. Це не тільки обладнання, а й виробничі майданчики, кваліфіковані фахівці. Тож торік, вивчивши можливості виробничої бази КП «Запоріжелектротранс», міський голова впевнився, що в підприємства є необхідне обладнання й фахівці для капремонтів трамваїв.
Програмою «Запорізький трамвай» зацікавився й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який доручив вивчити запорізький досвід для подальшого його застосування в інших містах України.