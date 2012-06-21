Урочиста передача техніки відбуласяна площі Фестивальній в Запоріжжіза участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівника Нацполіції України Сергія Князєва. Міністр передав 51 авто патрульній поліції Запорізької області, придбаних у рамках Кіотського протоколу. Новенькі авто отримали групи швидкого реагування та інші підрозділи Нацполіції. Їх відправлять в Мелітополь, Бердянськ, Пологи, Енергодар та Василівку,а 19 автівок залишаться в Запоріжжі.
– Ми приїхали в Запоріжжя для того, щоб передати технічні засоби і показати, що це не рядова подія для Запорізької області та України в цілому,– зазначив Арсен Аваков.–Така кількість машин для поліції – це серйозне вкладення, яке стало можливим завдяки міжнародному договору, а також роботі влади. Нові машини екологічно дуже вигідні, бо їхні двигуни можуть працювати на електриці. Автомобілі, щоправда, потрібно доукомплектувати спец-пристроями, які в майбутньому дозволять економити на бензині.
За словами урядовця, технічне забезпечення – це обов'язковий процес у рамках підготовки нових кадрів для поліції. Тож реформування органів внутрішніх справ, розпочате два роки тому, дасть хороші результати разом з оновленням транспорту. Як приклад Арсен Аваков навів результати першого кварталу 2017 року, коли було досягнуто зниження злочинності на 25 %.