Організація вивезення сміття та приведення до належного санітарного стану контейнерів актуальна для життєдіяльності будь-якого міста. У Запоріжжі ще торік це було питанням номер один, бо фактично не було полігона для його збирання. Тепер відкрили новий. У підприємства величезні плани із Запорізькою міською владою щодо подальшої співпраці.
Кілька років у Запоріжжі була проблема з контейнерними майданчиками. Причина банальна, більше стосувалася бюрократичних питань. Нині визначено конкретних виконавців. Вивозить сміття ТОВ «Умвельт Запоріжжя», прибирає контейнерні майданчики КП «Титан». Ще один важливий етап спільної роботи — встановлення нових контейнерів. При цьому розробляють програму благоустрою контейнерних майданчиків. За даними директора ТОВ «Умвельт Запоріжжя» Антона Крайнюка, почастішали випадки підпалів і крадіжок баків. Збитки обраховують десятками тисяч гривень. Щотижня його підприємство встановлює нових чи відремонтованих 40—50 контейнерів. Актуальною проблемою як для Запоріжжя, так і для багатьох інших міст України на сьогодні залишається брак культури сортування відходів.
— Найперше, що треба робити, — працювати з населенням щодо роздільного збирання сміття, — зазначив він. — Адже в розвинених країнах прийнято викидати в окремі баки папір, скло та побутові відходи.
Представниця громадськості член спостережної ради Let’s do it Ukraine Анна Радченко вважає, що культуру поводження з твердими побутовими відходами треба прищеплювати з дитинства. В Україні в цьому плані реалізують спецпроект, що охоплює до 500 шкіл (100 тисяч учнів). У цьому проекті бере участь і Запоріжжя.