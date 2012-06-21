Міністерство аграрної політики та продовольства України не унеможливлює внесення в проект закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» норми про надання юридичним особам права купівлі до 1 тис. га землі.
«Зараз обговорюється можливість надання права купівлі сільськогосподарської землі юридичним особам. Але це буде не більше 1 тис. гектарів «в одні руки» і до потенційного покупця будуть висуватися досить жорсткі кваліфікаційні вимоги», — сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.
Він зазначив, що раніше передбачався при впровадженні земельного ринку продаж землі тільки фізичним особам-громадянам України в розмірі не більше
«Спочатку продаж землі юрособам не планувався. Ця норма з'явилася в результаті широких дискусій з аграрними асоціаціями», — уточнив співрозмовник агентства.
За його словами, купувати землю матимуть право підприємства, які вели сільськогосподарську діяльність мінімум останні три роки. Крім того, серед їх засновників не повинно бути нерезидентів України.
М.Мартинюк також зазначив, що, згідно з соціологічними дослідженнями, в перший рік роботи земельного ринку активно викуповувати землю будуть ті орендарі, які обробляють до 1 тис. га.
«Це буде найактивніша верства покупців», — вважає він.
Що стосується продавців, то, на думку першого заступника міністра аграрної політики і продовольства, ними будуть переважно люди, які успадкували свої ділянки і не живуть в сільській місцевості.
Що стосується вартості землі, то М.Мартинюк вважає, що на старті ціна за гектар буде відштовхуватися від розцінок «чорного ринку», а це від $1 тис. до $2 тис.
«При цьому досвід країн Східної Європи показує, що ціна буде мати постійну тенденцію до зростання — не дуже суттєву в перший рік, але дедалі більшу в наступні», — зазначив він.
М.Мартинюк також повідомив, що Міністерство агрополітики і продовольства практично завершило роботу над законопроектом про обіг сільгоспземель і, можливо, вже у вересні документ буде внесений на розгляд Верховної Ради.
Як повідомлялося, в Україні з 2002 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Парламент кілька разів продовжував його дію.
Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду (МВФ).