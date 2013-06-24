29 листопада, Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами презентувало Інформаційно-комунікаційну систему обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» – єПам’ятка. Про це повідомляє Урядовий портал.

єПам’ятка дозволить сформувати єдиний масив даних про всі об’єкти культурної спадщини України, зокрема й ті, що зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.

«Запуск єПамʼятки впорядкує процес охорони культурних памʼяток в Україні та зробить його прозорим. Доступ до інформації стане більш зрозумілим, простим і відкритим для тих людей, які користуються нашими управлінськими рішеннями для здійснення господарської діяльності. Нині розробка інформаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» перебуває на фінальній стадії реалізації. Вже з 1 січня для більшості користувачів ми зможемо продемонструвати цю інформаційну систему», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України обов’язкове для органів державної влади. Ця система стане одночасно інструментом державного управління та відкритою для суспільства інформаційною базою про пам’ятки, але з різними рівнями доступу.

«Вітаю МКІП зі вступом до родини цифрових інструментів. Повірте мені – це якісно, прозоро, захопливо. Ми щодня відчуваємо позитивні відгуки від ринку. Державний реєстр нерухомих пам’яток України – це якісна складова збереження нашого архітектурного надбання. Впорядкування реєстру пам’яток дозволить нам з вами мати якісні процедури, які стосуються збереження цих пам’яток», – заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

105 532 об’єкти культурної спадщини у галузі архітектури, археології, історії, монументального мистецтва, науки і техніки, ландшафту та садово-паркового мистецтва вже внесені в реєстр. Фактично це перелік об’єктів культурної спадщини, які перебувають під охороною держави.

«Наш спільний великий проект з Мінкультури та інформаційної політики є дуже показовим і важливим у тому пазлі, який ми складаємо для забезпечення цілої екосистеми управління відбудовою, відновленням, культурною спадщиною. Бо одне без іншого неможливо. Ми вже багато років підтримуємо цифрову реформу будівництва й постійно стикалися з проблемою, що через будівництво псувалися культурні пам’ятки. Тут було дуже багато непрозорості, якихось незрозумілих рішень і відверто треба було щось змінювати. Завдяки тій інформації, яка буде внесена в перспективі в систему, нам вдасться забезпечити взагалі автоматичний процес для тих, хто хоче проводити забудову, отримати відповідні дозвільні документи. Ми мінімізуємо участь людини в цьому процесі, бо розуміємо, що там де людина, там є певні ризики», – керівник проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах / TAPAS» Данило Молчанов.

Так, впровадження реєстру:

перешкоджатиме хаотичній забудові в історичних ареалах міст, особливо під час повоєнної відбудови;

оптимізуватиме процеси охорони пам’яток України на всіх рівнях державного управління.

«Ми в Парламенті зараз працюємо над законодавчою рамкою відновлення, де прописуємо як буде працювати екосистема DREAM і які будуть взаємовідносини між всіма учасниками процесу відбудови. А також, звичайно, всі процеси, які пов’язані з підзвітністю, прозорістю, доброчесністю та відповідальністю. Це також буде закладено безпосередньо в рамку відновлення. І трошки відкрию завісу. Програма TAPAS, Мінвідновлення й інші центральні органи виконавчої влади в наступному році будемо хвалитися великими напрацюваннями в сфері містобудівного кадастру. Всі ці речі, про які ми говоримо сьогодні, будуть часткою великої цифрової революції, про яку ми всі так мріяли і говорили», – народний депутат Олена Шуляк.

У межах події також відбувся Training workshop, де фахівці показали, як працювати з Державним реєстром нерухомих пам’яток України.

Партнери проекту: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації України, проект USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах / TAPAS» та Фонд Східна Європа.