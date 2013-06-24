Дія.Картка вже доступна в застосунку Дія та банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На картці доступні окремі рахунки під державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо. Завдяки змішаній оплаті повністю витрачайте кошти програм підтримки з автоматичною доплатою особистими, адже на Дія.Картці можна зберігати і власні заощадження.

Відкрийте мультирахункову картку онлайн у кілька кліків у Дії та в застосунку банку-партнера.

Наразі Дія.Картка працює у трьох банках: ПриватБанк, Monobank та Банк Кредит Дніпро — згодом їх стане більше.

Як оформити Дія. Картку:

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся

Перейдіть до розділу Сервіси → Дія.Картка

Оберіть банк і підпишіть згоду

Відкрийте рахунок.

Послуга доступна всім повнолітнім українцям з паспортом та РНОКПП.

Перелік програм, виплати з яких надходитимуть на мультирахунок:

єКнига

єМалятко

Ветеранський спорт

Допомога по безробіттю

Допомога ВПО

Виплати пенсій

Міжнародна допомога

Військові облігації

Повернення вкладів.

Невдовзі на Дія.Картку надійдуть і нові виплати — зокрема за програмою Пакунок школяра. Окремі картки залишаються для програм Національний кешбек та єВідновлення.

Жодної зайвої картки — усе у смартфоні. Робимо державні сервіси доступними.

Дія.Картка реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки «Проекту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції, а також проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.