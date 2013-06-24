Дія.Картка вже доступна в застосунку Дія та банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
На картці доступні окремі рахунки під державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо. Завдяки змішаній оплаті повністю витрачайте кошти програм підтримки з автоматичною доплатою особистими, адже на Дія.Картці можна зберігати і власні заощадження.
Відкрийте мультирахункову картку онлайн у кілька кліків у Дії та в застосунку банку-партнера.
Наразі Дія.Картка працює у трьох банках: ПриватБанк, Monobank та Банк Кредит Дніпро — згодом їх стане більше.
Як оформити Дія. Картку:
- Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся
- Перейдіть до розділу Сервіси → Дія.Картка
- Оберіть банк і підпишіть згоду
- Відкрийте рахунок.
Послуга доступна всім повнолітнім українцям з паспортом та РНОКПП.
Перелік програм, виплати з яких надходитимуть на мультирахунок:
- єКнига
- єМалятко
- Ветеранський спорт
- Допомога по безробіттю
- Допомога ВПО
- Виплати пенсій
- Міжнародна допомога
- Військові облігації
- Повернення вкладів.
Невдовзі на Дія.Картку надійдуть і нові виплати — зокрема за програмою Пакунок школяра. Окремі картки залишаються для програм Національний кешбек та єВідновлення.
Жодної зайвої картки — усе у смартфоні. Робимо державні сервіси доступними.
Дія.Картка реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки «Проекту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції, а також проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.