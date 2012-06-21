Американська співачка Мадонна переїхала з США до Португалії заради футбольного майбутнього її сина Девіда Банди.
Про те, що вона переїхала з Лос-Анджелесу у столицю Португалії, Мадонна розповіла у Instagram.
Також Мадонна розповіла, що життя у Лісабоні змушує її почуватися «дуже творчою та живою».
«Енергія Португалії надихає. Тут я почуваюся креативною та живою, і я з нетерпінням чекаю, щоб попрацювати над моїм фільмом Loved і створенням нової музики. Це буде наступною главою в мої книзі», – поділилася зірка.