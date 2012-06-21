Закарпатська область і район Оберфранкен, що в окрузі Верхня Франконія Німеччини, з 2001 року співпрацюють у межах двосторонньої угоди в різних галузях, зокрема в медицині. Серед запланованих на 2017 рік спільних заходів — вивчення закарпатськими медиками і психологами досвіду окружної клініки ФРН з діагностики, терапії та реабілітації військовослужбовців — учасників АТО з посттравматичними стресовими розладами.
У серпні фахівці із Закарпаття поїдуть на стажування до колег у клініку німецького міста Байройт. Також українські лікарі і психологи спільно з німецькими готують методичні рекомендації для медико-соціальної реабілітації учасників бойових дій після повернення із зони АТО в нову життєву смугу. Такі рекомендації допоможуть усунути посттравматичні стресові розлади, зумовлені участю у військових діях на сході України. На вересень закарпатські й німецькі фахівці запланували провести конференцію на цю тему для широкого кола учасників в Україні.
Щоб закріпити домовленості, днями в Закарпатській обласній раді відбувся «круглий стіл» за участю голови ради Михайла Рівіса з лікарями, психологами, що працюють з пацієнтами — учасниками АТО. Ці фахівці й поїдуть на стажування у місто Байройт.
Михайло Рівіс зазначив, що через збільшення кількості осіб із посттравматичними стресовими розладами внаслідок військових дій на сході України виникла потреба в підвищенні кваліфікації закарпатських медиків із діагностики, терапії та реабілітації при цих психічних захворюваннях. Заплановані в рамках співпраці заходи дадуть змогу вивчити досвід і експертні оцінки німецьких колег та підвищити кваліфікацію закарпатських медичних працівників.
— Створення і забезпечення ефективного функціонування системи комплексної реабілітації військовослужбовців із посттравматичним стресовим розладом виокремлюється як самостійний напрям клінічної і соціальної медицини. Це дасть змогу ефективніше відновлювати рівень соціального і працездатного функціонування через діагностику і лікування й сприятиме підвищенню якості життя осіб, що мають такі розлади, — наголосив присутній на зустрічі директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Маркович. — Верхня Франконія має багатий досвід з надання психосоціальної допомоги особам із посттравматичними розладами, а Закарпатська область зацікавлена переймати його. Продовження співпраці регіонів України і Німеччини сприятиме сталому розвитку партнерських громад.