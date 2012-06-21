«Електронні сервіси стають ближчими до громадян. Відтепер онлайн-послуги Мін’юсту можна отримати на єдиному державному порталі адмінпослуг poslugy.gov.ua, — заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Кабінеті Міністрів. — Упроваджуємо послуги спільно з колегами з Державного агентства з питань електронного урядування. Ідеться про популярні серед українців сервіси з реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП), внесення змін даних та припинення підприємницької діяльності. Також на цьому порталі будуть доступними онлайн-сервіси з реєстрації юридичної особи та внесення до реєстру відомостей про неї».

Технологічно реєстрація компанії чи ФОП в онлайн-режимі відбувається так: відразу після подачі заявки про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності починається процес припинення його діяльності. Протягом 24 годин він завершується.

А зареєструвати можна ще за коротший термін. Працює система обміну інформацією між реєстрами Мін’юсту та реєстром фіскальної служби, Пенсійного фонду й управління статистики. Щоп’ять годин відбувається обмін інформацією між реєстрами.

Тож якщо людина о 9 ранку подала заявку на реєстрацію компанії чи ФОП, то протягом наступних 5-7 годин вона може повністю її зареєструвати й автоматично стати на облік у ПФУ, службі статистики й у фіскальній службі. Максимальний термін реєстрації — 24 години. У частині регуляції реєстрації бізнесу Україна входить в перші 20 країн за рейтингом Doing Business у світі.

«Електронне врядування є ключем до реформ в Україні. Адже реформа будь-якої галузі у сучасних умовах неможлива без використання інформаційних технологій, — сказав голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко. — Інакше це не буде реформа. Одним із ключових показників ефективності є запровадження найбільш пріоритетних послуг відповідно до вимог Євросоюзу, а це приблизно 100 послуг саме в електронному вигляді. Сьогодні ми робимо черговий важливий крок — презентуємо нові електронні послуги в сфері державної реєстрації. Колись реєстрація бізнесу була дуже складним процесом, але за останній рік-два він спростився. Відтепер взагалі зареєструвати чи ліквідувати ФОП або бізнес можливо в онлайн-режимі».

Президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях додав, що нині послуга з реєстрації бізнесу доступна українським громадянам 24 години на добу 7 днів на тиждень без перерви на обід. «Ми презентуємо ще один крок, який зробила Україна в дотриманні вимог, що висуває ЄС згідно з угодою про асоціацію. — каже експерт. — Йдеться про переведення базових послуг в електронний вигляд. Ми обирали цю послугу як одну із найзатребуваніших. Завдяки цьому громадянам України буде комфортніше реєструвати бізнес, а ще це дасть можливість суттєво підвищити рейтинг Doing Business. Ми рухаємось в напрямі європейської інтеграції і боротьби з корупцією».

Разом із тим, на порталі poslugy.gov.ua буде запущено два сервіси для юридичних осіб. Це онлайн-реєстрація юрособи та внесення відомостей про юрособу до реєстру. Тож сотні тисяч підприємців, які раніше стояли у чергах, зараз можуть вирішити питання, не виходячи з офісу, через свій гаджет.

Також вищезазначені послуги можна отримати на сайті онлайн-будинку юстиції http://online.minjust.gov.ua.