У Міністерстві оборони України опрацьований проект урядової постанови, який передбачає запровадження нового принципу нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.
«Згідно з проектом розміри посадового окладу та окладу за військовим званням залежатимуть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це забезпечить щорічне зростання розміру грошового забезпечення військовослужбовців залежно від підвищення соціальних стандартів у державі», — сказав речник.
За його словами, передбачається також збільшення до 60% частки основних видів грошового забезпечення військовослужбовців, як-от посадовий оклад, оклад за військовим або спеціальним званням та надбавка за вислугу років, яка на сьогодні становить 15%.
На цей час проект постанови уряду «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України.