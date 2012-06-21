Кабінет Міністрів України затвердив постанову про підвищення заробітної плати вчителям, яке буде досягати 50%.
Про це повідомляє «Урядовий портал».
Серед сьогоднішніх рішень уряду – постанова про підняття оплати праці вчителів на два тарифних розряди, зазначив Прем’єр-міністр. Завдяки цьому рішенню та підвищенню мінімальної зарплати удвічі, в середньому зарплата вчителів у 2017 році збільшиться на 50%.
Говорячи про питання рекомендацій до формування регіонального замовлення для навчання у професійно-технічних навчальних закладах, Володимир Гройсман зазначив, що влада різних рівнів у співпраці має готувати якісні професійні кадри для реального сектору економіки.
Цього року уряд направив 50 мільйонів гривень на зміну навчальних програм з трьох найбільш дефіцитних професійно-технічних спеціальностей. Наступного року це фінансування буде збільшено.
«Я би дуже хотів, щоби професійно-технічна освіта була теж якісною. Ми витрачаємо туди мільярди, я би хотів, щоби ці мільярди ми вкладали в конкретного українського учня, студента, який буде дуже добре підготовлений, буде працювати в реальному секторі, давати якісний національний продукт і впливати на розвиток національної економіки», – зазначив Володимир Гройсман.
Як ми уже повідомляли українські школярі навчатимуться 12 років.