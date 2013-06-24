Зустріч міністрів внутрішніх справ і безпеки «Великої сімки» відбулася у Японії. Питання підтримки України включили в окрему сесію обговорення. Очільник МВС України Ігор Клименко взяв участь у засіданні в онлайн-форматі. Обговорювали питання партнерства та безпекових проектів всередині держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

На початку перемовин Ігор Клименко подякував партнерам за триваючу допомогу та зазначив, що Україна більш як 21 місяць протистоїть повномасштабній збройній агресії росії. За цей час слідчі поліції зафіксували понад 102 тисячі воєнних злочинів рф.

«В середньому це по 160 щодня. Серед них – обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі. Через російську збройну агресію в Україні немає жодного повністю безпечного місця. Адже росія вдається до терору мирного населення за допомогою масованих обстрілів. Ракети різних модифікацій та безпілотники летять на голови наших людей, руйнують критичну та цивільну інфраструктуру. Особливо цілять по енергетичній системі, тож ми маємо план заходів на випадок блекаутів», – наголосив у своєму виступі Міністр МВС України.

Серед іншого, створено понад 13 тисяч «Пунктів Незламності», де громадяни зможуть зарядити гаджети, зігрітися й отримати допомогу. Понад 2 тисячі з них працюють на базі ДСНС та поліції. Також проводиться постійний моніторинг стану об'єктів цивільного захисту.

Своєю чергою Національна поліція України постійно наповнює спецбазу «Воєнний злочинець», куди вносяться дані всіх ідентифікованих осіб, які беруть участь у військовій агресії рф проти нашої країни. На зараз у цьому реєстрі вже понад 240 тисяч записів.

«Зібраною інформацією ми поділилися з нашими партнерами через канали Європолу, Інтерполу, а також обмінюємося даними на запити окремих країн. Ми переконані, що кожна особа, яка вчиняла злочини проти українського народу, має понести справедливе покарання. І в будь-якій цивілізованій країні цим воєнним злочинцям не буде спокійного життя», – зазначив Ігор Клименко.

Також він розповів про масштабну роботу фахівців системи МВС на деокупованих територіях. Мова, зокрема, про стабілізаційні заходи. Вони проводяться Національною поліцією та Національною гвардією у співпраці з СБУ.

Попри триваючу війну МВС України вже зараз дбає про майбутнє безпечне середовище та стабільність всередині країни.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що наразі відомство приділяє особливу увагу питанню моніторингу поточної безпекової ситуації в країні, реагуванням на правопорушення та надзвичайні ситуації, адже від цього залежить безпекова ситуація у майбутньому.

Зокрема, Глава МВС поінформував партнерів про контроль за обігом зброї в країні через запуск Єдиного реєстру: «В країні війна, відповідно і зброї, вибухівки, боєприпасів у нелегальному обігу більшає. Але ми тримаємо під контролем будь-які випадки незаконного використання зброї та боєприпасів на території нашої держави. Ми також вживаємо заходів та забезпечуємо облік зброї, виданої на початку вторгнення. Зокрема, МВС розробило та подало на розгляд Верховної Ради проект, який дозволить вдосконалити порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Також підтримуємо питання законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї».

Ігор Клименко наголосив, що наразі наші міжнародні партнери підтверджують відсутність фактів контрабанди зброї за межі України.

Також Глава МВС України ознайомив міністрів внутрішніх справ і безпеки «Групи семи» щодо безпекової ситуації на державному кордоні, розвитку мережі пунктів незламності та Центрів безпеки, а також щодо заходів запобігання та реагування на домашнє насильство.

Окремо Глава МВС України зупинився на питанні гуманітарного розмінування. Він розповів партнерам, що понад 30% території нашої країни наразі є потенційно небезпечними з точки зору мінної безпеки.

«Зараз наші фахівці проводять бойове та оперативне розмінування. Щодня у нас працює понад 200 саперних розрахунків – це понад 1100 осіб, близько 350 одиниць техніки», – заначив він.

За інформацією Ігоря Клименка, наразі обстежено понад 1600 квадратних кілометрів, але навіть після очищення території вона не є повністю безпечною. Ворог повторно обстрілює більшість деокупованих регіонів, таким чином вони знову стають небезпечними.

Саме тому, задля вирішення цієї проблеми Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, зокрема у питанні надання машин механізованого розмінування.

«Ми робимо все можливе, а подекуди й більше, щоб забезпечити безпеку громадян. І вдячні нашим стратегічним партнерам за те, що в такий нелегкий час ми не самі», – підсумував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.