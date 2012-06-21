В управлінні Сумського прикордонного загону створено окрему ситуаційну групу, яка в цілодобовому режимі відстежує та аналізує всю інформацію стосовно температурного скринінгу громадян, що перетинають прикордонні автомобільні та залізничні пункти пропуску (контролю) у зоні діяльності підрозділу. За повідомленням пресслужби Сумського прикордонного загону, таких заходів правоохоронці вживають у тісній взаємодії з Міністерством охорони здоров’я та місцевої влади. Правоохоронці забезпечені індивідуальними засобами захисту, приладами для вимірювання температури тіла. У разі виявлення зовнішніх ознак ураження коронавірусом громадян обстежують додатково, аби убезпечити решту.
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