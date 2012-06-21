Як і в червні, повний місяць у липні супроводжуватиметься напівтіньовим місячним затемненням. «Урядовий кур’єр» дізнався про те, як, коли і де за цим затемненням спостерігати і чому липневий повний Місяць називають «оленячим».
Повний місяць у липні 2020 року
Місяць досягне фази повного місяця у неділю, 5 липня 2020 року, о 4 годині 44 хвилин за всесвітнім координованим часом (UTC) або о 07:44 за київським. Липневий повний Місяць зійде на небі після заходу Сонця і перебуватиме на ньому до світанку. Для спостерігачів з різних куточків Землі місячний диск буде здаватися повним 4, 5 і 6 липня. Повний Місяць липня, також відомий як Оленячий Місяць, він розташується серед зірок сузір'їв Стрільця і Козерога, неподалік від яскравих газових гігантів Юпітера і Сатурна.
Чому липневий повний місяць отримало назву Оленячий» Місяць?
Повний місяць у липні отримав назву «оленячий» Місяць, так як саме в цей час року у оленів починають активно рости нові роги, які змінюються щорічно. Липневий повний місяць називають і Грозовим повним Місяцем, тому що для цього місяця характерні часті грози.
Напівтіньове місячне затемнення 4-5 липня 2020 року
Напівтіньове місячне затемнення настане 4-5 липня 2020 року в залежності від вашого часового поясу. Цей вид місячного затемнення відбувається, коли Місяць проходить ділянку півтіні, але не входить в тінь. У результаті спостерігається незначне потемніння місячного диска.
Липневе напівтіньове місячне затемнення отримало назву затемнення Оленячого Місяця. Воно розпочнеться 5 липня в 3:07 UTC і закінчиться в 5:52 UTC. Під час максимальної фази затемнення, яке настане о 04:30 UTC, близько 35% диска Місяця виявиться в півтіні Землі. Загальна тривалість затемнення складе 2 години 45 хвилин. Щоб його спостерігати, вам не знадобляться спеціальні оптичні прилади.
Затемнення Місяця буде видно з більшої частини Північної і Південної Америки, в західних частинах Африки, в південно-західній Європі і Новій Зеландії. Найкращий вид відкриється для жителів Північної і Південної Америки.
Чим унікальне місячне затемнення в липні 2020 роки?
Напівтіньове місячне затемнення в червні 2020 року стане третім затемненням в одному сезоні затемнень. Сезоном затемнень називається одним із двох періодів в році, коли відбуваються затемнення. Кожен сезон може тривати від 31 до 37 днів. У більшості випадків на один сезон припадає два затемнення. Однак бувають рідкісні винятки, коли в одному сезоні – три затемнення. Липневе напівтіньове місячне затемнення якраз є таким винятком. Минулого разу три затемнення відбулися в один сезон затемнень у 2018 році, а в наступний раз ситуація повториться аж у 2029 році.
Як спостерігати затемнення Оленячого Місяця?
Напівтіньові місячні затемнення не самі видовищні небесні явища. Як правило, спостерігачі можуть помітити потемніння місячного диска неозброєним оком тільки якщо близько 70% Місяця знаходиться в півтіні Землі. Незалежно від видимості затемнення, 4-5 липня у всіх спостерігачів буде можливість милуватися повним Місяцем з настання темряви і до світанку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»