Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області контррозвідники і співробітники СБУ викрили незаконну схему фінансування, що дозволяла жителям окупованої території краю безпідставно отримувати пенсії та інші державні соціальні виплати. Подібні оборудки організувала місцева жителька, яка разом із спільниками за грошову винагороду оформляпротоколи за порушення правил карантину склала поліція за першу добу дії посилених обмежувальних заходів (6 квітня). За статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено штрафи 17 – 34 тис. грн. ла відповідні документи і без жодних на те підстав сприяла виплаті грошей людям по той бік лінії розмежування. Причому серед таких персон правоохоронці виявили не тільки бойовиків проросійських незаконних збройних формувань, а навіть вже померлих осіб.
За місцем проживання учасників цинічної схеми у Бахмуті та Слов’янську оперативники спецслужби виявили і вилучили документи, що підтверджують протиправні дії підозрюваних , а також кошти у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів. До речі, правоохоронці мають інформацію, що частину коштів, окрім власного збагачення, організаторка схеми передавала до ОРДЛО для фінансування незаконних «республік». Тому зараз вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці та її спільникам у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України ( фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України».