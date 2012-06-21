У листопаді троє невідомих у масках зі зброєю, схожою на пістолети, увірвалися на територію домоволодіння керівника Запорізької місцевої прокуратури №2. Погрожуючи застосуванням зброї, заштовхали його в будинок, де зв’язали прокурора і його дружину, і заволоділи майном, грошима та автомобілем. Запорізькі оперативники, розслідуючи кримінальне провадження за фактом розбійного нападу, отримали інформацію, що злочинна група діє і на території Дніпропетровщини. Було вжито заходів щодо припинення її діяльності. Всього, за даними офіційного сайту Запорізької облпрокуратури, затримали чотирьох зловмисників, стосовно яких Бабушкінським райсудом м. Дніпра, за клопотанням слідчого, погодженим із процесуальним керівником, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Під час затримання зловмисники чинили опір із застосуванням вогнепальної зброї. До речі, одного з нападників було звільнено торік у січні за законом Савченко.
Завдяки скоординованим спільним діям процесуальних керівників прокуратури Запорізької області, слідчих і оперативних підрозділів ГУНП в області затримано ще одного члена цієї злочинної групи, який також брав участь у розбійному нападі на керівника прокуратури. Незважаючи на позицію процесуального керівника, судом було обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 400 тис. гривень. Цьому нападникові за фактом розбійного нападу на керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 289 КК України. Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вже без можливості внесення застави.
Нині в кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 257 КК України (бандитизм). За вчинення цих злочинів передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.