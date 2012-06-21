У результаті проведення розслідування затримки виплат пенсій у липні має бути названо причину, яка призвела до такої неприпустимої ситуації, наголошує віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
«Затримки з пенсійними виплатами у період, коли економічна ситуація загалом стабільна, неприпустимі. Цьому немає жодного виправдання. Як людина, що свого часу мала безпосередній контакт з Пенсійним фондом з точки зору управління і взаємодії з ним у кризових ситуаціях, скажу, що ні у 2008—2009, ні у 2014—2016 роках (а це були кризові роки для економіки і загалом фінансової системи України) я такого не пам’ятаю», — зазначає урядовець.
«Я не вважаю, що до затримок із виплатами пенсій призвели якісь дії Пенсійного фонду, адже він у цій ситуації слугує своєрідною касою, куди надходять кошти, які відразу виплачують людям. Пенсійний фонд не займається бізнесом чи управлінням коштів, — цитує слова Павла Розенка прес-служба віце-прем’єра. — Певні розриви в касових розрахунках стаються через механізм надходження коштів до Пенсійного фонду, але це не кризова ситуація. Це стандартна ситуація, яка завжди врегульовувалася через взаємодію у трикутнику Мінсоцполітики — Мінфін — Держказначейство».
Тому уряд має ґрунтовно з’ясувати, чому в цьому трикутнику не було вчасно ухвалено управлінське рішення щодо надання позики Пенсійному фонду. Слід з’ясувати, який чинник спрацював і чому Пенсійний фонд, який вчасно звернувся по надання позики, не отримав її.
«Вважаю, що службове розслідування цього питання буде об’єктивним і назве справжню причину, — наголосив Павло Розенко. — Переконаний, що із цієї ситуації всі зроблять правильні висновки, й до кінця року жодних затримок з пенсіями в Україні не буде. А в майбутньому взаємодія між фінансовими і соціальними органами буде тіснішою».
Віце-прем’єр зауважив, що на сьогодні ситуацію із затримкою пенсій повністю врегульовано і всі виплати здійснено.