Відповідні зміни затверджено наказом Мінагрополітики від 22.08.2022 № 595 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року № 118», який зареєстрований у Міністерстві юстиції від 16.09.2022 №10077/38413. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Зміни, які вносяться до Вимог стосовно безпечності та якості молока і молочних продуктів, є черговим кроком, що наближає молочний сектор України до вимог європейського законодавства. В першу чергу йдеться про удосконалення заходів щодо належної виробничої практики виробництва та обігу молока, що передбачають запровадження прозорої системи та простежуваності ведення записів та обміну даними про результати лабораторних досліджень (випробувань) з використанням інформаційно-комунікаційної системи компетентного органу.

Це, в свою чергу, дозволить операторам ринку молока та молочних продуктів своєчасно та неупереджено виконувати вимоги статті 40 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Також запроваджуються чіткі механізми щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань), зокрема:

визначаються методи, в тому числі референс-методи для перевірки відповідності молока та молочної продукції затвердженим критеріям;

встановлюється мінімальна періодичність досліджень на виявлення залишків ветеринарних препаратів та інгібіторів, щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимально допустимі рівні.

Крім того, деталізуються вимоги та критерії придатності молока, яке може використовуватися для споживання людиною, та поводження з молоком, яке не відповідає вимогам цього наказу.

Звертаємо увагу операторів молочного ринку, що зазначені зміни, затверджені наказом Мінагрополітики від 22.08.2022 № 595, набирають чинності з дня його офіційного опублікування, що заплановане попередньо на 30.09.2022.