Вчора, на черговому засідання Уряду було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року». Про це повідомляє Урядовий портал.

Урядове розпорядження спрямовано на виконання рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, зазначена рекомендація передбачає завершення реформи правової бази для національних меншин, яка на даний час готується згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, та прийняття механізму її негайного та ефективного впровадження.

Даний акт передбачає затвердження Державної цільової національно – культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року.

Метою Програми є створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства.

У Програмі передбачено заходи щодо:

- формування та розвитку стійких, спроможних і прозорих державних інституцій, громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та представницьких органів корінних народів;

- забезпечення реалізації прав та задоволення потреб осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

- забезпечення стійкої підтримки процесів інтеграції суспільства та захисту прав національних меншин (спільнот) та корінних народів України, на принципах поваги до різноманітності, запобігання та протидії дискримінації, суспільної інтеграції відповідно до міжнародних стандартів.