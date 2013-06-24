Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК «Енерго­атом». Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради будуть: Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, понад 40 років у галузі, очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів; Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівець із фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі, понад 25 років досвіду, керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС; Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, понад 30 років досвіду, колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company; Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Добір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Паралельно триває оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — в Нафтогазі, Укргідроенерго, Укр­енерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях, усього — 12 компаній у фокусі уваги.

Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD.

Тривають державні аудити Енергоатому та підприємств оборонної галузі. Їхні підсумки невідкладно передаватимуть правоохоронним органам, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.