Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проект нових державних будівельних норм (ДБН) «Захисні споруди цивільного захисту» (ДБН В.2.2-5:2023). Про це повідомляє Урядовий портал.

Він встановлює чіткі вимоги до проектування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих.

«Одне з базових завдань Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури в умовах війни – створення всіх необхідних умов для розвитку мережі захисних споруд цивільного захисту. Для цього ми розробили проект нових ДБН, які враховують реалії воєнного часу та міжнародний досвід з облаштування споруд цивільного захисту.

Окремий важливий аспект проекту ДБН — інклюзивність захисних споруд. Тут працюємо в рамках флагманського проекту Міністерства "Безбар’єрне відновлення», метою якого є 100-відсоткова відповідність усіх проектів відбудови стандартам безбар’єрності. Це стосується і захисних споруд.

Важливо, що цей проект ДБН ми розробляли великою урядовою командою у співпраці з експертами та громадськістю. Тому тут враховані всі побажання та найкращі практики, які уже втілюються в Україні та інших державах», — зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Згідно з цими нормами, всі проекти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі, шкіл, лікарень, садочків повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.

Затверджений проект ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар’єрності. Зокрема, такі споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Зазначимо, що відповідний проект ДБН В.2.2-5:2023 розміщений на порталі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Протягом місяця проект ДБН буде зареєстрований і його контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проектування будівель.

Наголошуємо, що нові державні будівельні норми набирають чинності з 1 листопада 2023 року. До цього часу Мінінфраструктури надаватиме експертні консультації представникам будівельного ринку щодо особливостей нових ДБН та їх впровадження на практиці.