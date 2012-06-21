Оновлено перелік тестових питань Наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції України від 29 травня 2017 року № 110/1740/5 (зі змінами, внесеними наказом від 31 травня 2017 року № 113/1780/5) затверджено оновлений перелік тестових питань для кандидатів на зайняття посади державної служби.
Кандидати на зайняття вакантної посади державної служби до 02 липня 2017 року включно проходять тестування згідно з переліком тестових питань, затвердженим наказом НАДС та Мін’юсту від 06 травня 2016 року № 97/1328/5.
Оновлений перелік тестових питань буде застосовуватися з 03 липня 2017 року.