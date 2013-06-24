Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів з рахунка Міністерства економіки, відкритого в рамках платформи «United24» для фінансування заходів гуманітарного розмінування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 18 липня. Після доопрацювання та проходження відповідних процедур Порядок буде опубліковано у відкритому доступі.

«Продовжуємо роботу з гуманітарного розмінування України і сьогодні ми стали на крок ближче до безпечних територій. Затверджено чіткі та практичні механізми використання коштів, що надходитимуть на спеціальний рахунок Мінекономіки для фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Що важливо для нас і для донорів – процес буде максимально прозорим. Порядок передбачає регулярне оприлюднення інформації про потреби у сфері гумрозмінування на офіційному веб-сайті Мінекономіки та порталі «United24». У свою чергу розпорядники коштів зобов’язані публічно звітувати про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно затвердженого Урядом Порядку, кошти з рахунка Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування можуть спрямовуватися, зокрема, на:

фінансування заходів гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, організацію робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП різного калібру до місця знищення тощо;

доукомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів;

закупівлю машин механізованого розмінування (роботизованих комплексів важкого класу), піротехнічних машин важкого типу, оперативно-піротехнічних машин і т.д.

Нагадаємо, рішення щодо відкриття Міністерством економіки поточного рахунка для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки для фінансування заходів гуманітарного розмінування Уряд ухвалив 28 квітня 2023 року.

Проєкт «United24» заснований за ініціативи Президента України Володимира Зеленського в травні 2022 року. На сьогодні «United24» є головною платформою, куди надходять пожертви на підтримку нашої держави. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на ключові потреби.