Кабінет Міністрів України схвалив представлену Міністерством аграрної політики та продовольства України концепцію державної програми розвитку фермерства в Україні.
Це ключова ініціатива профільного міністерства та уряду, спрямована на розвиток малого й середнього бізнесу на селі, на створення нових робочих місць та загальний розвиток сільських територій, повідомляє Урядовий портал.
Представляючи основні орієнтири програми, заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк відзначив, що потенціал фермерського руху в Україні – надзвичайний. За умов підвищення ефективності фермерських господарств, держава додатково може отримувати до 1,5 млн тонн врожаю. А реалізація програмних положень дозволить за три роки в 5 разів збільшити кількість робочих місць на селі, щороку на 10% оновлювати парк техніки, передусім за рахунок використання техніки вітчизняного виробництва, збільшити площі посівів під органічні культури та наростити кількість тваринних комплексів.
Інструменти підтримки пропонується розділити на дві групи – фінансові й земельні. Причому в фінансові включити здешевлення кредитів, агрострахування, а також запровадження дотацій для нових фермерських господарств.
Куратором виконання програми, за пропозицією Мінагрополітики, стане заступник міністра з питань розвитку фермерства.
Коментуючи представлені ініціативи, глава уряду Володимир Гройсман зазначив: «Цифри зростання – гарні. Наше завдання – максимально використати цей ресурс. І я як прем’єр-міністр гарантую повну підтримку фермерства. Програма дій є, кошти теж є – ми забезпечимо 1 млрд грн. Хочу, аби наступного року ми продемонстрували успіх».