Нині, коли у більшості українців кожна копійка на рахунку, можливість знайти підробіток до сімейного бюджету сприймається як добрий знак прихильності фортуни. Особливо ж це зачіпає людей, які втратили робоче місце. І хоч, за словами директора департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрія Шпараги, регіон має найнижчий у країні рівень безробіття населення, в області опікуються проблемами зайнятості та пошуком і впровадженням нових форм допомоги безробітним.
Одна з них — традиційне залучення тимчасово непрацюючих до громадських робіт. Проте цю апробовану форму на Харківщині вдало наповнили трохи несподіваним змістом. За інформацією Юрія Шпараги, у 2016 році фінансування тимчасових громадських робіт з місцевих бюджетів було збільшено майже у півтора раза. У розрахунку на одного безробітного найбільшу суму — 686 гривень надали у Зачепилівському районі. На 10—13 гривень менше виплачували в Барвінківському, Харківському, Куп’янському районах та місті Куп’янську.
«Одним з основних напрямів громадських робіт стало інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, що сприяло залученню сімей до надання житлових субсидій, — зазначив директор департаменту соціального захисту ХОДА. — Завдяки плідній спільній роботі управлінь соціального захисту населення та інших соціальних служб на 190 тисяч збільшилася сума призначених житлових субсидій. Тобто базовий показник Міністерства соціальної політики, встановлений на опалювальний період 2015—2016 років, виконано на 114,2 відсотка».
Він повідомив, що в Харківській області — чи не єдиній в Україні — застосовують механізм підтримки виробничих підприємств шляхом надання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям. Дев’ять підприємств отримали понад 2 мільйони гривень для збереження трудових колективів. Майже півтори тисячі підприємців, які створили робочі місця торік, отримали компенсацію єдиного соціального внеску. Цьому, акцентував Юрій Шпарага, безсумнівно, сприяло укладення територіальної угоди між ХОДА та профспілками Харківщини на 2016—2018 роки і злагоджена робота органів влади й служби зайнятості з волонтерськими, громадськими організаціями, а також благодійними фондами на ринку праці.
Директор департаменту нагадав, що регіон обрано для реалізації двох пілотних проектів у сфері зайнятості в 2017 році, які реалізують спільно з ПРООН та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Проекти спрямовано на вирішення питань працевлаштування учасників АТО, переселенців та осіб з інвалідністю.