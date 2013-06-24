Завдяки програмі медичної евакуації в німецьких клініках пролікувалося майже 800 українців. Про це розповів Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час спільної робочої наради медичних комітетів Верховної Ради України та Бундестагу Німеччини за участю голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького та заступника голови Комітету з питань охорони здоров’я Німеччини доктора Кірстен Капперт-Гонтер, передає Урядовий портал.

«Перш за все хочу подякувати народу Німеччини за допомогу Україні в умовах триваючої повномасштабної війни. Загальна підтримка України з боку Німеччини перевищує 17 мільярдів євро. 781 український громадянин, з яких 515 — військові, отримали можливість безоплатного лікування у 120 німецьких медичних закладах в межах програми медичної евакуації. Німеччина була першою країною, яка надала літак для проведення медичної евакуації. Ми памʼятаємо це і цінуємо ваше надійне плече підтримки і для України, і для нашої медичної системи», — зазначив Віктор Ляшко.

Україна та Німеччина розвивають співпрацю щодо навчання українських медиків. Зокрема, реалізується спільний проект Міністерства охорони здоров’я України та Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини, направлений на підвищення кваліфікації медичних працівників у сфері надання медичної допомоги пацієнтам з важкими опіковими травмами. В травні цього року зі стажування у провідних клініках Німеччини повернулось близько 60 лікарів та фахівців з реабілітації, які безпосередньо працюють з пацієнтами із важкими опіковими травмами.

Окрім цього, Міністр закликав німецьких колег активно долучатися до проектів з відновлення медичної інфраструктури України, окресливши основні пріоритети та можливості. Присутні обговорили потенційні формати співробітництва в межах державно-приватного партнерства.

«За понад 15 місяців повномасштабної війни росія пошкодила або зруйнувала 1 554 об’єкти медзакладів. Наразі продовжується інфраструктурний етап реформи. Його мета — пріоритезувати ресурс на медичні заклади відповідно до визначеної для них ролі в госпітальному окрузі — чіткого переліку напрямів медичної допомоги, яку там гарантовано може отримати пацієнт на якісно високому рівні. Українська медична сфера має великий інвестиційний потенціал і ми закликаємо наших міжнародних партнерів інвестувати у відновлення та розвиток нашої медичної інфраструктури», — додав Міністр.

Також учасники наради обговорили питання, повʼязані із наданням експертної підтримки в напрямі приведення українського законодавства у відповідність до норм та вимог законодавства ЄС, функціонуванням програм психологічної підтримки українців, допомогою із ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.