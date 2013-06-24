Понад 2 млрд гривень надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі Прозорро.Продажі з початку повномасштабної війни. При цьому в середньому, за підсумками понад 14,3 тис. електронних торгів, ціна зросла у понад 1,8 раза. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Результати торгів у державній системі Прозорро.Продажі свідчать про те, що попри повномасштабну війну, ми бачимо бажання бізнесу інвестувати в українську економіку та розвиватись. Відповідно – сплачувати податки та створювати нові робочі місця і додану вартість. А ще, таке наповнення бюджетів усіх рівнів — це суттєвий додатковий ресурс для відновлення країни», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найактивніше майно за час повномасштабної війни реалізовували громади у Київській області — понад 1,3 тис. успішних аукціонів, Львівській — 1,3 тисячі та у Дніпропетровській — майже 1 тисяча закритих угод.

Більше ніж половина коштів, зароблених громадами під час воєнного стану, — майже 1,3 млрд гривень вони отримали з реалізації землі. Найактивніше здавали в оренду сільгоспземлю та продавали несільськогосподарські ділянки громади в Одеській області — понад 560 успішних аукціонів, Черкаській — майже 500 та Львівській — майже 440. В середньому конкуренція на земельних торгах становить 3 учасники. Водночас найконкурентнішими були онлайн-аукціони з оренди землі під сільське господарство у Красилівської громади на Хмельниччині, де змагалося 14 та 13 учасників. Ще 13 учасників конкурували за право придбати 0,1 гектара не с/г землі у Чернівцях.

Мала приватизація принесла громадам понад 773 млн гривень від початку повномасштабного вторгнення. Найдорожчими приватизованими комунальними активами є Житомирський обласний центр кінематографії, який продала міська рада за 40 мільйонів гривень. А також нежитлові приміщення у Львові площею понад 550 кв. м придбали за 25 млн гривень та площею майже 850 кв. м — за майже 18 млн гривень. З ринком малої приватизації найбільше працювали громади на Львівщині — їм вдалося продати майже 110 комунальних об‘єктів, на Дніпропетровщині — понад 80 та на Київщині — понад 50.

Ще понад 43 мільйони на рік під час війни громади отримуватимуть, здаючи своє майно в оренду. Найбільшу кількість аукціонів за цей період мають громади у Київській області — понад 1,1 тисячі успішних торгів, Дніпропетровській — понад 780 та у Львівській — майже 760. Найдорожчі об’єкти, що здали в оренду за цей час через онлайн-аукціони, — ЄМК плодоовочевої бази комунального підприємства “Світ” — з його оренди бюджет Києва отримує щомісячно майже 1,7 млн гривень, електротехнічне устаткування у Полтаві — понад 1,3 млн гривень доходу на місяць, та понад 700 кв. м нежитлової будівлі у Дніпрі — пів мільйона гривень доходу щомісячно.

Загалом за понад пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна отримала від реалізації державного та комунального майна через онлайн-аукціони системи Прозорро.Продажі понад 15 млрд гривень. З них — 4,5 млрд гривень надійшло за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів після початку повномасштабного вторгнення.

«Прозорро.Продажі» — акціонерне товариство (АТ), яке забезпечує роботу електронної торгової системи онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду в публічних активів.

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24 жовтня 2023 року заступник генсека ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа вручив СЕО Прозорро.Продажі Сергію Буту нагороду за найкращий публічний сервіс — UN Public Service Awards, яку Прозорро.Продажі здобули у червні 2022 року.

Одержана Прозорро.Продажі відзнака за найкращий публічний сервіс — це перша така премія Україні від ООН. У конкурсі на отримання цієї нагороди у 2022 році Україну представляла компанія «Прозорро.Продажі», що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду публічних активів.

Державна електронна торгова система Прозорро.Продажі була визнана кращою серед 350 проектів з 58 країн світу.