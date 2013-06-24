Національний банк нагадав, що залишається менш як місяць для обміну дрібних монет та банкнот гривні старих зразків до 2003 року, які вилучають з готівкового обігу. Ідеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Здійснити обмін грошей можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього їх уже не обмінюватимуть. Обміняти монети та банкноти можна у відділеннях НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку, «Райффайзен Банку» та ПУМБ.

«Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення обміну», — наголосили в Нацбанку.

Як відомо, з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом, їх вилучають з готівкового обігу, повідомляє сайт Цензор.НЕТ.