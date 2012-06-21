Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У середу, 25 листопада, на Сумщині стартує акція, спрямована проти насильства в різних проявах, зокрема, стосовно жінок, дітей, порушень прав людини в цілому. Кампанія триватиме до 10 грудня і передбачає широке коло заходів на означену тематику.

Як повідомляє сайт Сумської ОДА, саме цей часовий проміжок обраний не випадково. Він охоплює майже десяток важливих календарних дат, присвячених цій тематиці — боротьбі з жіночим насильством, рабством, корупцією, СНІДом та інші.

Акція розпочнеться відкриттям фотовиставки «Світ без насильства» в одному із торговельно-розважальних комплексів Сум, з якою зможуть ознайомитися тисячі його відвідувачів.

Заплановані також «круглі» столи, виставки, огляди, інші заходи, які проходитимуть переважно в онлайн-режимі з огляду на низку суворих карантинних обмежень. Адже зараз у Сумах і області фіксується велика кількість захворювань, що вимагає особливої санітарно-побутової дисципліни.